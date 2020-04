Nieder-Olm (ots) - Eckes-Granini, Europas führender Anbieter von Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken, spendet Produkte in einer Gesamtmenge von 500.000 Litern, um Corona-Helfer zu unterstützen. Die Säfte, Fruchtgetränke und Smoothies sind als Dankeschön für alle systemrelevanten Berufsgruppen gedacht. Darüber hinaus unterstützt Eckes-Granini mit den Produktspenden gemeinnützige Organisationen und soziale Dienste, die Menschen in Not mit einer Mahlzeit oder Lebensmitteln versorgen. Alle elf europäischen Landesgesellschaften haben bereits damit begonnen, tausende Liter Saft zu verteilen, u.a. an Krankenhäuser, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Kasernen, Tafeln oder Obdachlosenküchen. Die Aktion wird in den kommenden Wochen fortgeführt."Natürlich hat die Coronavirus-Pandemie auch Einfluss auf unser Geschäft. Vor allem aber hat sie massive Auswirkungen für jeden Einzelnen von uns", sagt Thomas Hinderer, CEO der Eckes-Granini Gruppe. "Das gesamte internationale Eckes-Granini Team ist deshalb insbesondere jenen Berufsgruppen und ehrenamtlichen Helfern dankbar, die inmitten der Krise das Alltagsleben in den Städten und Gemeinden, in denen wir tätig sind, am Laufen halten - allen Gesundheitsrisiken, Ausgangssperren und sonstiger Einschränkungen zum Trotz."Ein Zeichen der Solidarität und WertschätzungMit ihrem Produktsortiment und den in Fruchtsäften enthaltenen Vitaminen und Mineralien will die Eckes-Granini Gruppe einen kleinen Beitrag leisten, damit Menschen in systemrelevanten Berufen fit und gesund bleiben. Gleichzeitig wollen die Landesgesellschaften die Vorratslager lokaler, gemeinnütziger Organisationen aufstocken. Vor allem will das Unternehmen die Aktion jedoch als Zeichen der Solidarität und Anerkennung für alle Corona-Helfer verstanden wissen.Europaweite Spendenaktion ist bereits gestartetIn Deutschland wurden in den vergangenen Wochen bislang rund 78.000 Liter Saft an gemeinnützige Einrichtungen, Kliniken und Pflegeheime verteilt. In Spanien wurden schon mehr als 50.000 Liter Saft ausgegeben, in Rumänien, Österreich und Ungarn jeweils über 30.000 Liter. Auch in Frankreich unterstützte Eckes-Granini bereits mit Produktspenden sowie der Lieferung von leeren Glas- und Plastikflaschen zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. Die Eckes-Granini Gruppe wird ihre Initiative weiter fortsetzen, bis die angekündigte Gesamtmenge von mindestens einer halben Million Litern erreicht ist. Dabei sind die Spendenvolumina je Landesgesellschaft und die Art der zur Verfügung gestellten Produkte abhängig von den unterschiedlichen nationalen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Landesgröße oder Sortiment.Aktionslogo wirbt für Zusammenhalt in der GesellschaftUm auf die besondere Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes in der aktuellen Situation aufmerksam zu machen, nutzt die Eckes-Granini Gruppe auch ihr Logo und setzt vorübergehend den Claim "The best of fruit for a healthy and united community" ein.Weitere Informationen zur Spendenaktion finden Sie in unserem Newsfeed (https://bit.ly/2YfxEaT)Über die Eckes-Granini Gruppe:Eckes-Granini ist der führende Anbieter von Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken in Europa. Für das unabhängige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Nieder-Olm, Deutschland (Rheinland-Pfalz) liegt der Fokus auf engagierten und kompetenten Mitarbeitern, starken Marken in den Bereichen Säfte, Fruchtgetränke und Smoothies sowie auf einer langfristigen strategischen Ausrichtung mit nachhaltiger Wertschöpfung. Eckes-Granini agiert heute mit eigenen Landesgesellschaften und strategischen Partnern schwerpunktmäßig in Europa und erzielt mit insgesamt 1725 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 985 Millionen Euro. Das Fundament des Unternehmens bilden die international renommierten Premiummarken granini und Pago zusammen mit den starken nationalen und regionalen Marken für Säfte und Fruchtgetränke. Verbraucher in 80 Ländern weltweit und besonders in Europa kennen und schätzen unsere Fruchtsäfte und die Vielfalt an Fruchtgetränken.Pressekontakt:Anita Jessen-Dilger, Eckes-Granini Group GmbHLudwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-OlmTelefon: 0 6136 / 35 1324E-Mail: presse-international@eckes-granini.comOriginal-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136513/4584226