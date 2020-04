Anleger von Wirecard haben am Mittwoch erneut starke Nerven gebraucht. Die Aktien des Dax-Konzerns brachen bei hohen Handelsumsätzen um bis zu 14 Prozent auf 84,08 Euro ein, nachdem sie bereits am Dienstag in die Tiefe gestürzt waren. Der Zahlungsdienstleister hatte Investoren mit einer Sonderprüfung durch die Wirtschaftskanzlei KPMG enttäuscht.

