Die Bundesregierung rechnet dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie mit der schwersten Rezession der Nachkriegszeit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte preisbereinigt um 6,3 Prozent einbrechen, hieß es in der Frühjahresprognose, die das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin veröffentlichte.

Den vollständigen Artikel lesen ...