In der Vorlage ist unter anderem die Verlängerung der Realisierungsfrist für Ausschreibungsanlagen mit einem Zuschlag vor dem 1. März um sechs Monate wegen der Corona-Krise vorgesehen. Dies kann nun im Eilverfahren vom Bundestag beschlossen werden. Die ebenfalls eilbedürftige Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels für die Photovoltaik ist dagegen nicht enthalten, was auf heftige Kritik der Grünen, des Bundesverbands Solarwirtschaft und des BDEW stößt.In seiner Sitzung am Mittwoch hat das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe aus dem Bundeswirtschaftsministerium zur Änderung des EEG 2017 und weiterer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...