Genf (www.fondscheck.de) - Die Lombard Odier Gruppe hat heute bekanntgegeben, in Taurus zu investieren und mit dem Unternehmen eine Partnerschaft einzugehen, so Lombard Odier Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Taurus ist ein führender Schweizer Anbieter von digitaler Infrastruktur für Banken, Vermögensverwalter und Börsen und auf Lösungen in den Bereichen Blockchain und digitale Asset Solutions spezialisiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...