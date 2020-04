Der DAX setzt seine Erholungsrallye am Mittwoch fort. Erstmals springt der deutsche Leitindex wieder über die 11.000-Punkte-Marke. Verantwortlich für die erneute Kursexplosion ist der US-Biotech-Konzern Gilead Sciences, der mit dem Wirkstoff Remdesivir zur potenziellen Behandlung von Covid-19 einen Zwischenerfolg erzielt hat.Remdesivir habe in einer vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführten Studie den primären Endpunkt erreicht, teilte Gilead am Mittwoch mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...