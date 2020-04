Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech und der US-Partner Pfizer haben am heutigen Mittwoch bekannt gegeben, dass die erste Kohorte der klinischen Phase-1/2-Studie von BioNTech mit BNT162 behandelt wurde. Zwölf Studienteilnehmer wurden in Deutschland seit dem Studienstart am 23. April 2020 mit dem Impfstoffkandidaten BNT162 geimpft. Die Studie ist die erste klinische Prüfung eines COVID-19-Impfstoffkandidaten in Deutschland, so BioNTech in einer Mitteilung. Pfizer und BioNTech planen außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...