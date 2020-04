Deutschlands größter Industriekonzern, SIEMENS, bastelt für den 8. Mai an einer Überraschung. Ergänzend zu unseren Informationen aus der Actien-Börse 13/20: SIEMENS plant, ein ausgeglichenes Ergebnis im Rahmen der Coronakrise vorzulegen. Damit möchte Joe Kaeser die Sonderrolle von SIEMENS unterstreichen. Geplant ist ein "erheblicher Ertrag", der dafür aus dem Zahlenwerk des Konzerns kunstvoll gestrickt wird. Vorab verließen bereits zwei Vorstandsmitglieder fluchtartig ihren Sitz. Denn: Die Einbringung von GAMESA in die Energietochter soll zu aufgewerteten Wertansätzen erfolgen, die die SIEMENS-Bilanz deutlich verschönern, aber die Energietochter mit erheblichen Risiken belasten. Der wichtigste Posten ist der US-Ölausrüster Dresser-Rand, der mit 6 Mrd. € Goodwill in der Bilanz steht, wofür eine Abschreibung von mindestens 3 Mrd. € nötig wird. Vorab soll die Tochter Siemens Energy, wenn möglich, mit 15 Mrd. € Marktwert in der Mutter-Bilanz auftauchen und damit einen Wert reflektieren, der aber Luft ist. Zusätzlich will SIEMENS noch 300 Mio. € pro Jahr für die Nutzung des Namens von der Tochter kassieren, was zu einem Bilanzwert der Mutter um wohl 1 bis 1,2 Mrd. € führt. Der Zeitplan ist gut gewählt. Alle Zahlen sollen in die SIEMENS-Bilanz per 30. September eingehen, worüber die HV voraussichtlich im Januar abstimmt und den Chef mit stehendem Applaus in den Ruhestand verabschiedet. Wir bleiben bei SIEMENS weiter an der Seitenlinie stehen.



