San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Breite Palette an Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization (RHHI-V) validierten Supermicro-Systemen liefert optimierte Performance für mehrere WorkloadsSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing, Speicher- und Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie, stellt mehrere Systeme vor, die auf das führende offene Hyperkonvergenz-Softwareangebot Red Hat Hyperconverged Infrastructure zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit Red Hat hat Supermicro fortschrittliche Konfigurationen auf Basis branchenführender, mit den neuesten Technologien ausgestatteter Supermicro-Server entwickelt. Diese Systeme, die jetzt verfügbar sind, bieten den Kunden neue Optionen bei der Gestaltung der Infrastruktur-Architektur.Supermicros offene HCI-Lösung, die auf Red Hat Hyperconverged Infrastructure basiert, umfasst die BigTwin SuperServer- und Ultra-Plattformen, die attraktive Konfigurationen für Berechnung, Speicherung und Vernetzung bieten. BigTwin SuperServer bieten vier hot-plug-fähige Systeme in einem 2U-Formfaktor aus vier Dual-Prozess-Serverknoten mit bis zu 24 DIMMs und hochleistungsfähigem NVMe. Der BigTwin SuperServer nutzt 12 Knoten, 672 Rechenkerne pro Cluster, und einen Gesamtspeicher von 4.608GB, und der Einsatz von NVMe lassen den Gesamtspeicher auf 138TB und die Leistungsdichte der Workload steigern. Die Ultra SuperServer bieten drei Optionen mit drei, sechs und 12 Knoten, 96, 240 und 672 Rechenkernen, und einem Gesamtspeicher von 384GB, 1152GB und 4608GB pro Cluster. Der Gesamtspeicher beträgt je nach Systemarchitektur 72TB bis 230TB pro Cluster."Wir haben eine langjährige Beziehung mit Red Hat, um technologische Innovationen zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden zu entwickeln", erklärt Raju Penumatcha, Senior Vice President und Chief Product Officer von Supermicro. "Unser Portfolio wird durch die Validierung mit Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization weiter gestärkt - eine leistungsstarke Open Source-HCI-Lösung. die unseren Kunden Mehrwert durch eine verbesserte Automatisierung des Infrastrukturmanagements, höhere Effizienz und gleichzeitig niedrigere TCO bietet"."Kunden brauchen offene, flexible hyperkonvergente Lösungen, und Red Hat und Supermicro haben sich der Bereitstellung integrierter Open Source-Lösungen verschrieben. Wir bieten gemeinsam flexible Infrastrukturlösungen für Unternehmen an, mit denen sie Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen einfacher und zuverlässiger bereitstellen können", sagt Terri Hall, Vice President Global Partners & Alliances von Red Hat.Supermicros HCI-Angebote basieren auf den leistungsstarken skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation, einschließlich hardwarebeschleunigter Performance-Optionen wie z.B. Intels Optane DC Persistent Memory und Networking mit bis zu 25Gb für anspruchsvolle Workloads.Die Open Source-HCI-Lösung von Supermicro ist für einen reduzierten IT-Footprint optimiert und durch Einsatz der Red Hat Ansible Automation Management Tools zugleich benutzerfreundlich. Red Hat Hyperconverged Infrastructure zeichnet sich durch ein einziges Softwarepaket in Verbindung mit einem vereinfachten Bereitstellungsmodell aus, was zur Reduzierung von Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebskosten OpEx) beiträgt.Weiterführende Details sind im Lösungsprofil fürHyperkonvergenzlösungen von Supermicro und Red Hat beschrieben.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), das führende Innovationsunternehmen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologien, ist ein weltweit agierender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Enterprise-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebetteten Systemen.