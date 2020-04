Die jüngsten Ermüdungserscheinungen an der Wall Street sind verflogen.Der Dow Jones eröffnete 1,61 Prozent höher bei 24.490,37 Einheiten.Positive Nachrichten von Gilead Sciences zu seinem COVID-19-Kandidaten sorgen am Mittwoch für frischen Rückenwind. Im Blick steht an diesem Abend zudem die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed.Am Vorabend war der Wall Street zwar die Puste ausgegangen, doch hat sich der US-Leitindex inzwischen von seinem kräftigen Einbruch Ende der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...