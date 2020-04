MOSKAU (dpa-AFX) - Russland verlängert das Einreiseverbot für Ausländer auf unbestimmte Zeit - bis zu einer Besserung der Lage in der Corona-Pandemie. Ursprünglich sollten die Sperren nur bis zum Donnerstag gelten. Es sei nicht möglich, ein Datum für ein Ende der Einschränkungen zu nennen, sagte Regierungschef Michail Mischustin am Mittwoch in Moskau. Ausnahmen gebe es etwa für ausländische Spezialisten, die zur technischen Bedienung von Ausrüstungen nötig seien. Der Flugbetrieb mit dem Ausland ist weitgehend eingestellt.



In Russland gab es nach Behördenangaben vom Mittwoch erstmals an einem Tag mehr als 100 Tote nach einer Coronavirus-Infektion. Bisher starben 972 Menschen mit dem Virus. Die Zahl der Neuinfektionen stieg um 5841. Auch in Russland sei inzwischen die Marke von 100 000 geknackt, hieß es. In keinem anderen Land steigen die Zahlen der Neuinfektionen so rasant und stark wie in Russland. Das Land hat mehr Fälle als China - bei einer vergleichsweise niedrigen Todesrate.



Der russische Präsident Wladimir Putin hatte wegen der dramatischen Lage die arbeitsfreie Zeit in Russland bis 11. Mai verlängert. Der Kremlchef räumte zudem Defizite im Gesundheitssystem ein. Viele Ärzte und medizinisches Personal klagen über fehlenden Schutz und Überlastung. In St. Petersburg etwa hängten Menschen Bilder gestorbener Krankenhausmitarbeiter auf und stellten Blumen dazu.



Die russische Hauptstadt, die noch immer die meisten Neuinfektionen verzeichnet, will nun auch Medizinstudenten einsetzen im Kampf gegen das Virus. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin kündigte an, dass sie mehr als 100 000 Rubel (rund 1250 Euro) für ihren Einsatz pro Monat erhalten sollten./mau/DP/fba

