Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -- HONOR arbeitet mit einem internationalen Fußballer, einem weltberühmten Felskletterer, mit Fitness-Apps, -Studios und -Beeinflussern aus aller Welt zusammen und startet LiveWithHONOR - eine Reihe praktischer Fitnessübungen für daheim, die Ihnen helfen, zu Hause fit und gesund zu bleiben.- Vom 29. April bis 04. Mai werden unter HIHONOR.COM in ausgewählten Ländern exklusive Angebote essenzieller Lösungen für zu Hause verfügbar sein - Angebote, die Ihnen helfen sollen, gesund und in Verbindung zu bleiben. Auf zu Hause ausgerichtete Aktivitäten sind schnell zur neuen Normalität geworden. In dem Zusammenhang hat die globale Technologiemarke "HONOR" heute ihre Kampagne "Live With HONOR" gestartet - eine Reihe fitnessbezogener Initiativen und Kooperationen mit einigen der weltweit bedeutendsten Sportpersönlichkeiten, Fitness-Apps und Fitnessstudios.Vom 29. April bis 4. Mai wird unter HIHONOR.COM eine Auswahl attraktiver Angebote verfügbar sein, die Menschen helfen werden, zu Hause fit und gesund zu bleiben. Käufer aus Frankreich, Deutschland und Italien können sich für ausgewählte Geräte und professionelle Wearables von HONOR Nachlässe von bis zu 30 Euro sichern, indem sie sich bei HIHONOR.COM anmelden oder auf der Zahlungsseite den Kuponcode "ACOUPON30" eingeben. Egal, ob Sie nach einer anspruchsvollen Smart Watch wie der "MagicWatch 2" suchen, um bei intensiven Fitnessübungen Ihre SpO2-Werte nachverfolgen und Ihre Herzfrequenz überwachen zu können; oder nach einem Werkzeug wie dem "HONOR 9X PRO", mit dem Sie Übungen über Fitness-Apps planen, durchgehen und betrachten können und Ihre täglichen Übungen mit der hochwertigen 48 Megapixel starken hinteren Dreifachkamera oder der Pop-up-Frontkamera sogar an Freunde und Familienmitglieder übertragen und mit diesen teilen können: HONOR glaubt, dass innovative Technologie jeden unterstützen kann, sich eines aktiveren Lebensstils zu erfreuen - wann und wo immer sich dafür die Gelegenheit bietet."HONOR freut sich sehr, seinen Anhängern und dem Konsumenten die LiveWithHONOR-Kampagne präsentieren zu können. Es bietet damit nicht nur eine attraktive Palette großartiger Schnäppchen und Nachlässe für klassenbeste Produkte an, sondern ermutigt jeden, auch zu Hause gesund und produktiv zu bleiben", so Geroge Zhao, President von HONOR. "HONORs 1+8+N-Strategie folgend zielt HONOR darauf ab, mit unseren intelligenten Geräten für alle Szenarien im Heimbereich eine nahtlose Erfahrung zu ermöglichen."Fitness und Wohlbefinden mit HONORs essenziellen Lösungen für zu HauseUm mehr Menschen zu ermutigen, während ihrer Zeit zu Hause - stayathome - fit und gesund zu bleiben, startet HONOR eine Reihe kostenloser fitnessorientierter Programme und Livestreams. Das Unternehmen arbeitet hier mit bekannten Fitness-Beeinflussern, Fitness-Apps und Fitnessstudios aus aller Welt zusammen.HONORs Wearable-Geräte - voll ausgestattet mit hochentwickelten Funktionen zum Nachverfolgen von Gesundheits- und Fitnessparametern und mehreren Modi für den Sport drinnen wie draußen - sind zuverlässige Fitnessbegleiter, die es Anfängern bis hin zu Sportprofis ermöglichen, in Bewegung und aktiv zu bleiben. Erleben Sie, wie das HONOR Band 5 dem internationalen Fußballer Dele hilft, während des Trainings seine Herzfrequenz nachzuverfolgen und zu überwachen, und wie die HONOR MagicWatch 2 dem weltberühmten Felskletterer Alexander Megos zu höherer Leistung verhilft.Ebenso wichtig wie das Nachverfolgen der eigenen Leistung bei Fitnessübungen ist es, konzentriert und motiviert zu bleiben. Die kommenden "HONOR Magic Earbuds", die mit einer hoch leistungsfähigen Treibereinheit ausgestattet sind, liefern überlegene Tonqualität, wo immer Sie sich befinden - ermöglichen es Ihnen, bei intensiven Fitnessübungen voll in der Musik aufzugehen und "im Flow" zu trainieren.Schalten Sie sich zu bei unseren Livestream-Fitnessübungen oder Online-Tutorials mit Mode-Ikone Sophie Hannah und den Fitness-Beeinflussern Flora, Aria und Carolin - um zu sehen, wir Ihnen die HONOR MagicWatch 2 helfen kann, Ihre Leistung zu steigern und fit und gesund zu bleiben. Sie werden einen Blick auf das neu herausgebrachte "MagicBook" und die kommenden HONOR Magic Earbuds werfen können. Auch können sich diejenigen, die gesund, fit und mobil bleiben möchten, einen Ein-Monats-Geschenkcode für einen Premium-Zugang zur Online-Fitnessplattform "Fizzup" sichern. Sichern Sie sich den limitierten Premium-Code für FizzUp unter HIHONOR.COM oder in der HONOR Community.Bleiben Sie mit Ihrer Umgebung in Kontakt - mit Honors intelligenten Geräten für alle SzenarienUnser Leben wird von unseren täglichen Erfahrungen geprägt. Je mehr Menschen unterstützt werden, ein glückliches, gesundes Leben zu führen, desto energiegeladener und inspirierender wird unsere Welt sein. HONOR ist stolz darauf, intelligente Geräte für alle Szenarien anzubieten, die Menschen helfen, das Beste aus dem Leben herauszuholen, während wir uns alle auf eine neue Lebensweise einstellen. Mit der HONOR MagicWatch 2 und dem HONOR Band 5 können Sie weiterhin Ihren SpO2-Wert, Ihre Herzfrequenz und Ihre Schlafqualität messen. Aus beruflicher Sicht ermöglicht Ihnen das HONOR MagicBook 14, bei dezentralem Arbeiten in Verbindung und produktiv zu bleiben. Und mit den kommenden HONOR Magic Earbuds können Sie überall und jederzeit in hervorragender Qualität Ihre Lieblingsmusik genießen.Entdecken Sie auf HIHONOR.COM die neuesten attraktiven Schnäppchen und Angebote, und finden Sie heraus, was möglich ist - unter LivewithHONOR. Geben Sie auf der Zahlungsseite den exklusiven Kuponcode "ACOUPON30" ein, um folgende Promotions nutzen zu können:HONOR-Sonderangebote in WEU-LändernLand Katego Produkt Empf. Ver Promotion-Pre Promotion-Da Kanälerie kaufsprei is tumFrankreich Smart HONORMagic 219,90 169,90 EUR 29. April - HIHONOR.COM/Watch Watch 2 46 EUR 4. Mai FRANCEmm FlaxBrownHONOR 179,90 129,90 EUR 29. April HIHONOR.COM/FMagicWatch EUR - 4. Mai RANCE2 42 mmAgateBlackHONOR 219,90 149,90 EUR 29. April HIHONOR.COM/FMagicWatch EUR - 4. Mai RANCE2 42 mmSakuraGoldHONOR 179,90 EUR 149,90 29. April - HIHONOR.COM/20e EUR 4. Mai FRANCESmart-phon HONOR 249,90 EUR 219,90 29. April - HIHONOR.COM/e 9X PRO EUR 4. Mai FRANCEDeutschlan Smart HONORMagic 219,90 169,90 EUR 29. April - HIHONOR.COM/d Watch Watch 2 46 EUR 4. Mai GERMANYmm FlaxBrownHONOR 179,90 129,90 EUR 29. April HIHONOR.COM/GMagicWatch EUR - 4. Mai ERMANY2 42 mmAgateBlackHONOR 219,90 149,90 EUR 29. April HIHONOR.COM/GMagicWatch EUR - 4. Mai ERMANY2 42 mmSakuraGoldSmart-phon HONOR 249,90 EUR 219,90 29. April - HIHONOR.COM/e 9X PRO EUR 4. Mai GERMANYHONOR 20e 179,90 149,90 EUR 29. April HIHONOR.COM/GEUR - 4. Mai ERMANYHONOR 20 449,90 419,90 EUR 29. April HIHONOR.COM/GPRO EUR - 4. Mai ERMANYItalien Smart HONORMagic 199,9 169,9 29. April - HIHONOR.COM/Watch Watch 2 46 4. Mai ITALYmm FlaxBrownHONORMagic 169,9 139,9 29. April HIHONOR.COM/IWatch 2 42 - 4. Mai TALYmm AgateBlackHONOR 199,9 169,9 29. April HIHONOR.COM/IMagicWatch - 4. Mai TALY2 42 mmSakuraGoldSmart-phon HONOR 249,9 199,9 29. April - HIHONOR.COM/e 9X PRO 4. Mai ITALYHONOR 20e 179,9 149,9 29. April HIHONOR.COM/I- 4. Mai TALYHONOR 20 599,9 369,9 29. April HIHONOR.COM/IPRO - 4. Mai TALYInformationen zu HONORHONOR ist eine führende Technologiemarke für junge Menschen weltweit. Das Unternehmen wurde während der Wachstumsphase des mobilen Internets gegründet und durch bahnbrechende Technologie geformt - das Ergebnis seiner unbeirrten Ausrichtung auf Investitionen in Forschung und Entwicklung. HONOR möchte die Chancen ergreifen, die sich dem Unternehmen im Zeitalter von 5G und künstlicher Intelligenz bieten - möchte über die Entwicklung eines Smart-Living-Ökosystems und einer inspirierenden Jugendkultur zu einer intelligenten neuen Welt für junge Menschen beitragen. Informationen zu HONORHONOR ist eine führende Technologiemarke für junge Menschen weltweit. Das Unternehmen wurde während der Wachstumsphase des mobilen Internets gegründet und durch bahnbrechende Technologie geformt - das Ergebnis seiner unbeirrten Ausrichtung auf Investitionen in Forschung und Entwicklung. HONOR möchte die Chancen ergreifen, die sich dem Unternehmen im Zeitalter von 5G und künstlicher Intelligenz bieten - möchte über die Entwicklung eines Smart-Living-Ökosystems und einer inspirierenden Jugendkultur zu einer intelligenten neuen Welt für junge Menschen beitragen. HONOR wird sich auch künftig von Mitbewerbern absetzen, indem es den Spaß in Innovation erschließt, einen technologisch schicken Lebensstil vertritt und seinen begeisterten, immer zahlreicheren Anhängern eine vielfältige, offene Online-Gemeinschaft bietet.