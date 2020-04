Die grösste deutsche Bank stellt sich nach fünf Verlustjahren in Folge angesichts der Corona-Pandemie auch 2020 auf Rückschläge ein.Frankfurt am Main - Die Deutsche Bank stellt sich nach fünf Verlustjahren in Folge angesichts der Corona-Pandemie auch 2020 auf Rückschläge ein. "Zumindest sind wir jetzt mit einem guten Rückenwind in das Jahr gestartet, aber die Unsicherheit ist natürlich da", sagte Konzernchef Christian Sewing in einem Interview der RTL /ntv-Redaktion auf die Frage, ob der Vorstand nach wie vor für das...

Den vollständigen Artikel lesen ...