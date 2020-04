Damit stieg die weltweite Nachfrage im vergangenen Jahr um zwölf Prozent gegenüber 2018. Europa insgesamt erreichte einen Anteil von etwa mehr als 18 Prozent an der global neu installierten Photovoltaik-Leistung.Im vergangenen Jahr lag der globale Zubau von Photovoltaik-Anlagen bei 114,9 Gigawatt. Damit lag er das dritte Jahr in Folge über der Marke von 100 Gigawatt, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichen IEA-PVPS-Bericht "Snapshot of Global Photovoltaic Market 2020" hervorgeht, der noch auf teilweise vorläufigen Marktdaten basiert. Gegenüber dem Zubau 2018 sei es ein Anstieg um zwölf Prozent. ...

