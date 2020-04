Gemeinsam mit Nestlé sagt DS Smithdem Personal der Krankenhäuser in Deutschland Danke für ihren unermüdlichen Einsatz während der Covid-19 Pandemie. In den kommenden Wochen werden insgesamt 9.000 Dankeschön-Pakete mit "Nervennahrung" an Pflegerinnen und Pfleger in rund 900 Krankenhäusern gesandt. Nestlé und DS Smith sagen gemeinsam "Danke". Insgesamt 9.000 Pakete mit "Nervennahrung" werden in den nächsten Wochen an rund 900 Krankenhäuser in ganz Deutschland verschickt. DS Smith produzierte dafür in kürzester Zeit geeignete Transportverpackungen, die mit Erfrischungsgetränken, Kaffee und Süßigkeiten ...

