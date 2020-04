Bonn (ots) - Wie soll es weitergehen? Deutschland ist sich uneinig: Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung die beispiellosen Corona-Maßnahmen laut Umfragen mitträgt, werden Stimmen, die vor den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen des Lockdowns warnen, immer lauter. Und während sich mit den ersten Lockerungen auch die Warnungen vor einer zweiten Infektionswelle mehren, stellen sich immer mehr Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Grundrechtseingriffe ein. Die Politik steckt in der Corona-Zwickmühle.Diesen Donnerstag berät die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, um die Marschroute für weitere Entscheidungen zu den Corona-Maßnahmen am 06. Mai vorzubereiten.Wie lange wird die momentane Ausnahmesituation andauern? Welche Lockerungen machen aktuell Sinn? Wie gefährlich sind potenzielle weitere Öffnungsschritte?Anke Plättner diskutiert mit:- Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin DIE WELT- Edmund Stoiber, CSU, ehem. Ministerpräsident Bayern- Prof. Julian Nida-Rümelin, Philosoph und ehem. Staatsminister- Prof. Wulf Pankow, Pneumologe, Leiter des neuen Covid19-Behandlungszentrum BerlinPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4584480