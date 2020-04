FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche startet ab Montag wieder die Produktion in den Werken Zuffenhausen und Leipzig. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden schrittweise ihre Arbeit wieder aufnehmen, die Abläufe in Produktion, Logistik und Beschaffung seien an die behördlichen Vorgaben angepasst worden.

Für beide Werke wurde ein umfassender Maßnahmenkatalog beschlossen. So sind die Produktions-Mitarbeiter beispielsweise angehalten, einen Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten, grundsätzliche Verhaltensregeln zu beachten oder in definierten Bereichen mit einem Mund-Nasen-Schutz zu arbeiten.

Der Konzern hatte am 21. März die Fertigung in seinen beiden Werken für zunächst zwei Wochen gestoppt und angekündigt, die Lage kontinuierlich neu zu bewerten. Aufgrund von Engpässen bei globalen Lieferketten blieben die Fabriken für insgesamt sechs Wochen geschlossen, da eine geordnete Produktion nicht möglich war.

Weitere Maßnahmen in den indirekten Bereichen blieben bestehen - unter anderem bleibe das "mobile Arbeiten" stark ausgeweitet und Besprechungen sollen per Video- oder Telefonkonferenz stattfinden. Zudem gelte nach wie vor ein Stopp für Dienstreisen.

April 29, 2020 10:49 ET (14:49 GMT)

