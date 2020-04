FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 5,50 auf 6,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Markus Mischker begrüßte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Fortschritte der Bank in Sachen Kosten. Mit Blick auf eine nachhaltige Steigerung der Erträge in der Kernbank blieb er jedoch skeptisch./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 15:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 15:52 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

