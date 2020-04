Der Musikstreaming-Marktführer Spotify kann sich in der Coronakrise bisher auf sein Abo-Geschäft verlassen. Im ersten Quartal kamen bei Spotify sechs Millionen zahlende Nutzer hinzu; damit hat das Unternehmen jetzt 130 Millionen Abo-Kunden. Die Krise habe nur zu wenigen Kündigungen geführt, teilte die schwedische Firma am Mittwoch mit. Zugleich schwächte allerdings das Werbegeschäft in der Gratis-Version deutlich ab. Spotify nahm deshalb bereits die Umsatzprognose für das gesamte Jahr zurück. Im ...

