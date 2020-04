FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. April: TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Lafargeholcim, Q1 Trading Update 06:45 NOR: Equinor, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (9.00 h Presse-Call, 11.00 h Investorencall) 07:00 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen (Presse-Call 09.00 h) 07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:15 ESP: BBVA, Q1-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen 07:15 NLD: KPN, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen 07:30 DEU: RIB Software, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Wirecard, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen 08:00 DEU: MTU, Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 08:00 DEU: SNP Schneider-Neureither, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Total, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1 Interim Statement 08:00 LUX: RTL Group, Q1 Umsatz 08:00 CHE: Glencore Q1 Production Report 10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung 10:00 DEU: Akasol, Online-Bilanz-Pk 10:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen (detailliert) 12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen 13:00 USA: Twitter, Q1-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 13:30 USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen 13:55 USA: McDonald's, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q1-Zahlen 22:01 USA: Amazon, Q1-Zahlen 22:10 USA: Visa, Q2-Zahlen 22:15 USA: United Airlines, Q1-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE Deutsche Börse Indexänderungen: TecDax: rein Drägerwerk / raus RIB Software SDax rein Stratec / raus RIB Software DEU: Alba, Q1-Zahlen DEU: Surteco, Q1-Zahlen AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen FRA: Suez, Q1-Zahlen GBR: Sainsbury, Jahreszahlen NLD: Steinhoff, Jahreszahlen NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen NOR: Storebrand, Q1-Zahlen USA: ResMed, Q3-Zahlen USA: Cigna, Q1-Zahlen USA: International Paper, Q1-Zahlen USA: Altria Group, Q1-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen USA: Baxter International, Q1-Zahlen USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/20 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/20 01:30 JPN: Industrieproduktion 03/20 (vorläufig) 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 03/20 07:30 FRA: BIP Q1/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 03/20 08:00 DEU: Destatis, Fluggäste und Luftfracht an deutschen Flughäfen 03/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/20 09:00 AUT: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreie 04/20 (vorläufig) 09:00 ESP: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/20 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 03/20 11:00 EUR: BIP Q1/20 (vorab) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig) 12:00 ITA: BIP Q1/20 (vorläufig) 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/20 14:30 USA: Arbeitskostenindex Q1/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 04/20 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Fluggastrechten 11:00 DEU: Präsentation der Studie "Die Internetwirtschaft in Deutschland 2020-2025: Auswirkungen der Corona-Krise" u.a. mit Thomas Jarzombek, Bundesbeauftragter für Digitale Wirtschaft und Start-ups 14:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + Sitzung des Corona-Kabinetts, Thema ist u.a. eine Verlängerung der Grenzkontrollen + 1400 Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder + 1700 Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur Corona-Krise startet HINWEIS KOR / HKG: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi