Quanergys Flow Management-Plattform verfolgt anonym die Personenströme und misst die Distanz zwischen den Individuen, um sichere Maßnahmen zur sozialen Distanzierung zu gewährleisten

Die Plattform ermöglicht die Integration von Wärmekameras zur Identifizierung und Verfolgung von Personen mit hohen Körpertemperaturen

Der Datenschutz ist gewährleistet, ohne dass ein Opt-in erforderlich ist, und es gibt kein PII-Risiko (persönlich identifizierbare Informationen)

Diese Lösung wird derzeit zur Überwachung der sozialen Distanzierung in Unternehmen, auf Einzelhandelsflächen, in Flughäfen, Fabriken, Vertriebszentren und öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt

Quanergy Systems, Inc., ein führender Anbieter von LiDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging) und intelligenten Wahrnehmungslösungen, kündigte heute die Erweiterung seiner Flow Management-Plattform an, um Lösungen zur Durchsetzung sozialer Distanzierung zu unterstützen, die von medizinischen Experten als die wirkungsvollste Strategie zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 angesehen wird. Diese Lösungen werden Unternehmen und öffentliche Einrichtungen auf der ganzen Welt dabei unterstützen, zur Arbeit zurückzukehren und gleichzeitig die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Die Flow-Management-Plattform von Quanergy, die ihre hochmodernen 3D-LiDAR-Sensoren mit der KI-gestützten Software QORTEX Perception kombiniert, ermöglicht die Entwicklung anspruchsvoller Lösungen zur sozialen Distanzierung, um den Personenfluss in Einzelhandelsstandorten, Flughäfen, öffentlichen Einrichtungen, Geschäfts- und Regierungsgebäuden sowie Industrielagern anonym und genau zu verfolgen und in Echtzeit zu analysieren.

LiDAR nutzt Licht, um Objekte unter allen Lichtverhältnissen mit hoher Genauigkeit zu lokalisieren und zu identifizieren. Die Software QORTEX Perception von Quanergy verwendet LiDAR-Daten, um Personen in einer Umgebung zu identifizieren und zu verfolgen, ohne dabei im Gegensatz zu kamerabasierten Systemen personenbezogene Daten zu kompromittieren oder zu speichern. Sie erfordert auch keine Zustimmung des Nutzers oder die gemeinsame Nutzung personenbezogener Daten und bietet somit eine weitaus effektivere Lösung zur sozialen Distanzierung als Alternativen.

Als Reaktion auf die Richtlinie zur COVID-19-Pandemie und zur sozialen Distanzierung arbeitet Quanergy gemeinsam mit Partnern an der Einführung seiner Flow-Management-Plattform, die den Standort von Personen und die Entfernung zwischen Personen sowie die Anzahl der Personen an einem bestimmten Ort genau misst, um eine Überfüllung zu verhindern. Wenn die Entfernung zwischen den Personen geringer ist als die zulässige soziale Distanz oder wenn die Anzahl der Personen in einem Gebiet eine bestimmte Grenze überschreitet, wird eine Warnung ausgegeben, und es kann Personal entsandt werden. In Kombination mit Technologie wie Wärmekameras identifiziert die Plattform Personen mit hohen Körpertemperaturen und hilft so, die Ausbreitung des Virus' einzudämmen. Die Flow Management-Plattform von Quanergy zählt auch Personen, die gemeinsame Bereiche wie Konferenzräume betreten und verlassen, genau, um die gewünschte Personendichte aufrechtzuerhalten.

"Damit sich Gemeinden und Städte wieder öffnen können und die Öffentlichkeit sich beim Wiedereintritt in die Gesellschaft sicher fühlen kann, muss es einen Weg geben, soziale Distanzierung verantwortungsvoll durchzusetzen", sagte Dr. Kevin J. Kennedy, Chairman und CEO von Quanergy. "Wir glauben, dass LiDAR eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung unserer Rückkehr an den Arbeitsplatz und der Wiederankurbelung unserer Wirtschaft spielen kann. Quanergy arbeitet eng mit unseren derzeitigen und neuen globalen Partnern zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die den Unternehmen und der Öffentlichkeit Vertrauen geben, wenn wir unser Leben außerhalb unserer Häuser wieder fortführen."

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Macht von Quanergys Flow Management-Plattform als ein entscheidendes Instrument zur Durchsetzung sozialer Distanzierung:

Unternehmen - Kontrolle der maximalen Anzahl von Personen in Gemeinschaftsbereichen wie Konferenz- und Pausenräumen und Aufrechterhaltung der sozialen Distanzierung.

- Kontrolle der maximalen Anzahl von Personen in Gemeinschaftsbereichen wie Konferenz- und Pausenräumen und Aufrechterhaltung der sozialen Distanzierung. Distributionszentren - Gewährleistung der Warenlieferung und gleichzeitig Schutz der Sicherheit der Beschäftigten.

- Gewährleistung der Warenlieferung und gleichzeitig Schutz der Sicherheit der Beschäftigten. Fabriken Wiederaufnahme der Produktion, indem vor Betreten der Einrichtungen sichergestellt wird, dass kein Mitarbeiter ein Anzeichen des Virus aufweist, einschließlich der Durchführung von Temperaturkontrollen der Mitarbeiter.

Wiederaufnahme der Produktion, indem vor Betreten der Einrichtungen sichergestellt wird, dass kein Mitarbeiter ein Anzeichen des Virus aufweist, einschließlich der Durchführung von Temperaturkontrollen der Mitarbeiter. Züge, U-Bahn-Stationen Vermeidung von langen Warteschlangen, indem Drehkreuze durch kontaktlose Lösungen ersetzt werden, mit denen die Anzahl der Personen, die eine Station betreten und verlassen, genau gezählt werden kann.

Vermeidung von langen Warteschlangen, indem Drehkreuze durch kontaktlose Lösungen ersetzt werden, mit denen die Anzahl der Personen, die eine Station betreten und verlassen, genau gezählt werden kann. Busse, Züge Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr während verkehrsreicher Pendelzeiten, indem die maximale Personenzahl verfolgt und gemeldet wird.

Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr während verkehrsreicher Pendelzeiten, indem die maximale Personenzahl verfolgt und gemeldet wird. Einzelhandel, Flughäfen, öffentliche Ämter Reduktion der Wartezeiten in den Sicherheitsschlangen und automatisches Senden von Reinigungsdiensten in bestimmte Bereiche.

Lösungen zur sozialen Distanzierung, die auf der Flow Management-Plattform von Quanergy aufbauen, werden bald weltweit über die Unternehmenspartner von Quanergy verfügbar sein. Zum Beispiel:

Quantum Labs, mit Sitz in Australien, hat Lösungen für hochkarätige, weltweit anerkannte Standorte, Flughäfen, Kreuzungen und Hochsicherheitseinrichtungen entwickelt, die sich nicht nur für die Überwachung sozialer Distanzen eignen, sondern auch die laufende Sicherheit des Standorts erheblich verbessern.

iCENT, ein führender Anbieter von 3D-LiDAR-basierten Sicherheitsplattformlösungen in Korea, bietet mit seiner iSaver-Technologie Überwachungsdienste an, um Personen- und Sachschäden durch Sicherheitsbedrohungen an städtischen und industriellen Standorten und Spezialeinrichtungen vorherzusagen und zu verhindern.

CRON Systems, ein in Indien ansässiger Anbieter von 3D-LiDAR-Lösungen, integriert Daten von Wärmebildkameras, um die genaue Verfolgung von Personen in einer Zone zu ermöglichen und Bedrohungsstufen hervorzuheben.

Axone, ein französischer Anbieter für integrierte Sicherheitslösungen, bereitet ein Angebot vor, das verschiedene Technologien für das Personenmanagement kombiniert, darunter Temperaturerfassung mit Wärmekameras, Personenzählung, Personenverfolgung, Erkennung von Menschenmengen und Analysen.

iinside, ein in den USA ansässiges Unternehmen für Bewegungsanalyse auf Flughäfen, hat kürzlich SafeDistance herausgebracht, das die Dichte von Menschenansammlungen in öffentlichen Räumen wie Flughäfen überwacht und analysiert.

"Quanergy liefert die beste LiDAR-Plattform für die Erzeugung der iinside-Bewegungsanalyse, die von einigen der besten und größten US-Flughäfen zur Bewältigung von Passagierüberlastungen eingesetzt wird. Angesichts neuer Richtlinien zur sozialen Distanzierung wird dieselbe Technologie nun auch zur Erhöhung der Sicherheit der Passagiere eingesetzt", sagte Sam Kamel, President und CEO von iinside.

Als Teil unserer Verpflichtung, eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz zu erleichtern, bietet Quanergy qualifizierten Partnern und Endbenutzern ein kostenloses Programm zur Leihgabe/ein kostenloses Lizenzprogramm an.

Wenn Sie weitere Informationen über Quanergys Flow Management-Plattform und den Einsatz für Anwendungen zur sozialen Distanzierung wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc., wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Fotonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme. Mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley, bietet Quanergy eine hochleistungsfähige KI-gestützte LiDAR-Plattform, die die Automatisierung wichtiger Geschäftsprozesse beschleunigen soll, um die Produktivität, Effizienz und Sicherheit unserer 3D-Welt zu erhöhen. Quanergy bietet Unternehmen aus allen wichtigen Branchen, darunter Mapping, Sicherheit, intelligente Städte und intelligente Räume, Industrieautomation und Transport, umsetzbare Einblicke und ermöglicht so seinen Partnern und deren Endbenutzern den Einsatz innovativer Lösungen, um ihr Geschäftswachstum voranzutreiben und letztlich die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

