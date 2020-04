Tagesausblick für 30.4.: DAX steigt über 11.000. Notenbanken im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Hoffnung auf ein Medikament gegen den Corona-Virus trieb heute die Märkte weiter nach oben. BioNTech und Pfizer starteten die Testphase für einen Corona-Impfstoff und Gilead Science kommt Meldungen ebenfalls mit ihrem Wirkstoff Remdesivir voran. So verbesserten sich der DAX in Tagesverlauf um rund drei Prozent auf 11.100 Punkte und der EuroStoxx50 um 2,2 Prozent auf 3.000 Punkte. Nachbörslich steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an und morgen kommt die Zinsentscheidung der EZB.

Am Anleihemarkt blieb es weiterhin ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen schloss bei Minus 0,49 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,606 Prozent. Bei den Edelmetallen präsentierten sich Gold, Platin und Silber wenig verändert. Palladium konnte die gestrigen Verluste wieder aufholen und schloss 2,2 Prozent fester bei 1.960 US-Dollar. Beim Ölpreis deutet sich eine Erholung an. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude stieg erneut zweistellig auf 22,80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

MTU Aero Engines legte im Vorfeld der Bekanntgabe der Q1-Zahlen heute zweistellig zu. Continental profitierte von einer verbesserten Stimmung bei Autowerten. Alle drei im DAX notierten Autowerte, BMW, Daimler und VW, schafften es heute unter die besten acht Werte des Tages. Continental erreichte heute den höchsten Stand seit 11. März. Weiterhin verunsichert zeigten sich derweil die Anteilseigner von Wirecard. Heute verlor das Papier rund neun Prozent. In der zweiten Reihe zeigten sich zuletzt arg gebeutelte Werte wie Airbus, Dürr und Hella stark. Airbus flog im ersten Quartal in die roten Zahlen. Zu den heißesten Themen zählen derweil Wasserstoffaktien. Der Global Hydrogen Index präsentierte sich heute erneut überdurchschnittlich stark.

Morgen geht der Datenreigen weiter. Aus Deutschland melden unter anderem Aixtron, BASF, Drägerwerk, Fuchs Petrolub, MTU Aero Engines, Nemetschek und Wacker Chemie (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Im übrigen Europa stehen die Daten von BBVA, Nokia sowie Total und in den USA das Zahlenwerk von Amazon, Amgen, Apple, Kraft Heinz, Twitter und Visa im Blickpunkt.

Wichtige Termine

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes für China, April

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, März

Deutschland - Arbeitsmarktdaten

Europa - EZB-Zinsentscheidung

Europa - BIP, Eurozone, Q1

Europa - Verbraucherpreise Eurozone

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Einkaufsmanagerindex

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.200/11.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.680/10.720/10.880/11.000 Punkte

Der DAX knackte die Marke von 11.000 Punkten und schloss im Bereich des Tageshochs von 11.130 Punkten. Aus technischer Sicht hat der Index noch Luft bis 11.200 Punkte ehe mit Rücksetzern gerechnet werden muss. Gute Unterstützung findet der Index aktuell bei 10.800/10.880 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 06.04.2020 - 29.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.04.2014 - 29.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B4K 4,43* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX HX6B4V 3,57* 10.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.04.2020; 18:01 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B2C 1,89* 11.200 10.700 16.06.2020 DAX HX6B2F 2,44* 11.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.04.2020; 18:02 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose "Cashbuzz" App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 30.4.: DAX steigt über 11.000. Notenbanken im Blickpunkt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).