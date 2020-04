Sungrow bietet eine Serie von Wechselrichtern an, die bei Photovoltaik-Anlagen zwischen 30 kW und 135 kW den Netz- und Anlagenschutz mit einem integrierten Relais anstelle eines Kuppelschalters gewährleisten können. Gemäß der neuen Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2018-11 ist in Deutschland für alle Erzeugungsanlagen von 30 kW bis 135 kW ein Netz- und Anlagenschutz gefordert. Der so genannte NA-Schutz überwacht die Spannung und Frequenz des Versorgungsnetzes auf Einhaltung der vorgegebenen Toleranzen ...

