Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwochabend ihre Zinsentscheidung bekannt gegeben.Nachdem die US-Notenbank Federal Reserve im März überraschend den Leitzins für die größten Volkswirtschaft der Welt auf Null gesenkt hatte, halten die Währungshüter in ihrer aktuellen Zinsentscheidung die Füße still. Damit bleibt der Leitzins in einer Spanne von 0 bis 0,25 Prozent.Marktbeobachter ...

