NEW YORK (dpa-AFX) - Der besonders heftig von der Coronavirus-Pandemie betroffene US-Bundesstaat New York schaut bei der zukünftigen Lockerung seiner Ausgangsbeschränkungen auch nach Deutschland. "In Deutschland gibt es eine Situation, die wir beobachten sollten und von der wir lernen sollten", sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch bei seiner täglichen Pressekonferenz.



Cuomo verwies auf die sogenannte Reproduktionszahl, die in Deutschland nach Lockerungen wieder leicht gestiegen war. "Das bereitet uns Sorge, es zeigt einem, dass die Infektionsrate steigen kann, wenn man zu schnell öffnet", sagte Cuomo. "Man muss vorsichtig vorgehen." Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen im Schnitt von einem Infizierten angesteckt werden. Sie war nach dem leichten Anstieg in Deutschland zuletzt aber auch wieder leicht gesunken./cah/DP/zb

