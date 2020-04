HolidayCheck Group AG: Vorstandsvorsitzender Georg Hesse verlässt Unternehmen vorzeitig zum 29. April 2020 - Dr. Marc Al-Hames folgt als neuer Vorstandsvorsitzender nachDGAP-Ad-hoc: HolidayCheck Group AG / Schlagwort(e): Personalie HolidayCheck Group AG: Vorstandsvorsitzender Georg Hesse verlässt Unternehmen vorzeitig zum 29. April 2020 - Dr. Marc Al-Hames folgt als neuer Vorstandsvorsitzender nach29.04.2020 / 20:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.HolidayCheck Group AG: Vorstandsvorsitzender Georg Hesse verlässt Unternehmen vorzeitig zum 29. April 2020 - Dr. Marc Al-Hames folgt als neuer Vorstandsvorsitzender nachMünchen, den 29. April 2020 - Der Vorstandsvorsitzende der HolidayCheck Group AG, Herr Georg Hesse, hat sich heute einvernehmlich mit dem Aufsichtsrat der HolidayCheck Group AG aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung der Gesellschaft darauf geeinigt, diese vorzeitig mit Ablauf des 29. April 2020 zu verlassen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Hesse für vier Jahre erfolgreicher Arbeit in der Transformation der HolidayCheck Group zu einem modernen Technologie- und Reiseunternehmen und wünscht ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute.Als Nachfolger für das Amt des Vorstandsvorsitzenden hat der Aufsichtsrat heute Herrn Dr. Marc Al-Hames, 42, mit Wirkung zum 30. April 2020 bestellt.Dr. Marc Al-Hames ist seit 2013 Geschäftsführer der Münchner Cliqz GmbH, einer Mehrheitsbeteiligung von Hubert Burda Media. Cliqz entwickelt in Deutschland Such-, Browser und Privatsphäre-Technologie und betreibt unter anderem auch das weltweit führende Privatsphäre Tool Ghostery.Davor war Dr. Al-Hames als Leiter Unternehmensentwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Tomorrow Focus AG (heute: HolidayCheck Group AG) sowie als Projektleiter bei McKinsey & Company tätig.Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Herr Dr. Al-Hames die Gesellschaft dank seiner Internet- und Managementexpertise erfolgreich durch die aktuelle Coronakrise führen und danach zurück auf einen profitablen Wachstumskurs bringen wird.Kontakt: HolidayCheck Group AG Armin Blohmann Neumarkter Str. 61 81673 MünchenTel.: +49 89 357680 901 Fax: +49 89 357680 999E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.com29.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HolidayCheck Group AG Neumarkter Str. 61 81673 München Deutschland Telefon: +49 89 357680 901 Fax: +49 89 357680 999 E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.com Internet: www.holidaycheckgroup.com ISIN: DE0005495329 WKN: 549532 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1033171Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033171 29.04.2020 CET/CEST