Der Leitzins bleibt unverändert in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent. Auf dieses Niveau hatten ihn die Notenbanker zuletzt in zwei grossen Schritten reduziert.New York - Die US-Notenbank Federal Reserve hält an ihrem Kurs in der Corona-Krise fest. Wie die Fed am Mittwoch nach ihrer zweitägigen Zinssitzung in Washington mitteilte, liegt ihr Leitzins unverändert in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent. Auf dieses Niveau hatten ihn die Notenbanker in zwei grossen Schritten reduziert. Anfang März hatte der Leitzins noch wesentlich höher zwischen 1,5 und 1...

