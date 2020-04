FRANKFURT (Dow Jones)--BASF hat den Ausblick für das laufende Jahr wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgezogen. Die Ende Februar prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung wird nicht zu erreichen sein, wie der DAX-Konzern ankündigte. Sowohl die Dauer und weitere Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie als auch künftige Maßnahmen zu ihrer Eindämmung seien derzeit nicht verlässlich abschätzbar. Daher gebe es von BASF auch keine konkreten Aussagen zur zukünftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

Ursprünglich wollte der Konzern die Einnahmen 2020 auf 60 bis 63 Milliarden Euro steigern nach 59,3 Milliarden 2019. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sollte im schlechtesten Fall weiter zurückgehen - von 4,2 bis 4,8 Milliarden Euro reichte die Zielspanne von BASF, was bis zu 300 Millionen Euro mehr oder weniger gewesen wären als 2019. Analysten hatten angesichts der Belastungen aus der Pandemie bereits eine Kürzung der Prognose für 2020 erwartet.

Den Dividendenvorschlag für das vergangene Jahr bekräftigte die BASF SE am Mittwochabend. Vorstand und Aufsichtsrat hätten entschieden, der Hauptversammlung am 18. Juni eine Dividende von 3,30 Euro je Aktie vorzuschlagen. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 3,20 Euro je Anteil. Am Donnerstag wird der Konzern die Geschäftszahlen für das erste Quartal vorlegen.

