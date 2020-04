Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Ceconomy hat eine Kreditlinie in Höhe von 1,7 Milliarden Euro vom Staat genehmigt bekommen. Wie die Mutter von Media-Markt und Saturn mitteilte, handelt es sich um einen revolvierenden Konsortialkredit unter Beteiligung der staatseigenen KfW mit einer Laufzeit von bis Dezember 2021 und einer einjährigen Verlängerungsoption. Während der Laufzeit des Kredits darf der Düsseldorfer SDAX-Konzern keine Dividende ausschütten. Damit müssen die Aktionäre, die seit der Gründung des Unternehmens Mitte 2017 noch nie eine Dividendenzahlung erhalten haben, weiter auf eine erstmalige Ausschüttung warten.

Der Kreditvertrag muss noch von einem Konsortium von Ceconomy-Partnerbanken abgesegnet werden, mit dem Ceconomy aber in positiven Gesprächen in einem weit fortgeschrittenen Stadium ist. Der Kredit soll bestehende Kreditvereinbarungen in Höhe von 980 Millionen Euro aufstocken und so die finanzielle Flexibilität des Konzerns sichern.

Das Unternehmen hatte jüngst mit den vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mitgeteilt, vorsorglich finanzielle Hilfe vom Staat zur Beseitigung möglicher Liquiditätsengpässe beantragt zu haben. Laut Mitteilung hat der Düsseldorfer Elektronikhandelskonzern vorsorglich bei der staatseigenen KfW eine "Kreditlinie als Betriebsmittelrahmen" beantragt, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und den Zugang zusätzlicher Liquidität sicherzustellen.

Ende März seien alle zuvor vorhandenen Kreditlinien über insgesamt knapp 1 Milliarde Euro "aufgrund der Umsatzunterbrechung durch Covid-19 vollständig ausgeschöpft". Dazu gehört ein syndizierter Kredit in Höhe von 550 Millionen Euro sowie mehrere mehrjährige bilaterale Kredite in Höhe von insgesamt 430 Millionen Euro.

Darüber hinaus hat Ceconomy angesichts der Corona-bedingten Schließung der meisten Märkte einschneidende Maßnahmen zur Kostensenkung und Steuerung der Liquidität eingeleitet. Dazu gehören auch Kurzarbeit, Mietaussetzungen, Steuerstundungen sowie eine vorübergehende Verlängerung von Zahlungsfristen bei den wichtigsten Lieferanten. Auch haben Ceconomy-Vorstand, die Geschäftsführung von Media-Markt-Saturn, leitende Angestellte sowie Mitarbeiter der Unternehmensgruppe für die Dauer der Store-Schließungen ihre Gehälter freiwillig reduziert. Zudem wurden Beratungs- und Marketingaufwendungen in den Märkten gesenkt sowie Investitionen in Modernisierung und die Store-Expansion gestoppt.

Nach vorläufigen Zahlen ist Ceconomy im zweiten Geschäftsquartal operativ in die roten Zahlen gerutscht, der Umsatz um 6,6 Prozent eingebrochen.

Bereits Adidas hat eine Kreditzusage von 3,0 Milliarden Euro genehmigt bekommen, welcher eine Darlehenszusage über 2,4 Milliarden Euro seitens der KfW beinhaltet sowie Darlehenszusagen von 600 Millionen Euro seitens eines Konsortiums von Partnerbanken des Unternehmens. Der Kredit hat eine 15-monatige Laufzeit bis Juli 2021, während der Laufzeit darf Adidas keine Dividende zahlen.

Auch Puma bemüht sich um zusätzliche Bankenkredite und Kredite von der Bundesregierung.

