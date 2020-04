Von Jeremy C. Owens

NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft ist dank eines starken Cloudgeschäfts im dritten Geschäftsquartal stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz kletterte laut Mitteilung in den drei Monaten per Ende März um 15 Prozent auf 35 Milliarden US-Dollar. In allen drei Geschäftsbereichen habe der Konzern Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erzielt.

Das Nettoergebnis erreichte 10,75 Milliarden oder 1,40 Dollar je Aktie. Im ersten Geschäftsquartal des Vorjahres hatte der Softwarekonzern 1,14 Dollar je Anteil verdient. Analysten hatten dem US-Konzern nur einen Umsatz von 33,76 Milliarden Dollar zugetraut. Den Gewinn je Aktie hatten die Experten laut Factset nur bei 1,28 Dollar gesehen.

"Im dritten Quartal des Finanzjahres 2020 hatte Covid-19 nur minimale Nettoauswirkungen auf die Gesamteinnahmen des Unternehmens", teilte Microsoft mit. Gegen Ende des Quartals hätten sich aber die Geschäfte und auch die Werbeerlöse bei Linkedin und Bing verlangsamt.

