Richtige Händehygiene wichtiger Schutz gegen Verbreitung von Erregern

Sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention führen richtige Händehygiene als eine der besten Maßnahmen gegen die Verbreitung von Krankheitserregern auf. Zur richtigen Durchführung der Händehygiene gehört, dass die Hände mindestens 20 Sekunden lang gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Auch beschreiben beide Organisationen Warmlufttrockner als wirksame Methode, die Hände zu trocknen.

Der Händetrockner XLERATOR erreicht nachweislich ein vollständiges Trocknen der Hände in nur 8 Sekunden. Testgrundlage waren die weltweiten Produktgruppenregeln (Product Category Rules, PCR) von UL Environment. Jetzt liefert eine neue Untersuchung weitere Erkenntnisse zum Beitrag, den HEPA-Filtrierung zur Händehygiene leisten kann. Neue von LMS Technologies durchgeführte Tests zur Prüfung der Effizienz der Virusfiltrierung fanden, dass die Händetrockner XLERATOR und XLERATORsync mit HEPA-Filtersystem 99,999 Prozent der Viren aus dem Luftstrom entfernen.

"In diesen beispiellosen Zeiten ist die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kunden unser Hauptanliegen. Deshalb war es für uns wichtig, die Interaktion unserer Produkte mit Viren aufzuzeigen", so William Gagnon, Vice President of Sales and Marketing bei Excel Dryer. "Diese Ergebnisse nehmen der Öffentlichkeit und unseren Kunden Bedenken hinsichtlich der Benutzung von Händetrocknern. Das ist in der aktuellen Situation besonders wichtig, denn Händewaschen und -trocknen ist jetzt das oberste Gebot."

Bei diesem jüngsten Test wurden die XLERATOR HEPA-Filtersysteme mit rund 380 Millionen Viren, die zwischen 16,5 und 604,3 Nanometer groß waren, belastet. Die Endergebnisse zeigten, dass das HEPA-Filtersystem 99,999 Prozent der Viren entfernen konnte.

Al Vatine, President von LMS Technologies, merkte zu den Ergebnissen an: "Der bei dem Test verwendete Virus ist exemplarisch für alle Viren, also auch den Coronavirus, in Hinblick auf Größe und Verhalten im Filter. Ich kann jetzt mit Gewissheit die Wirksamkeit der XLERATOR-Geräte mit HEPA-Filtersystem herausstreichen. Wenn sie ihre Wirksamkeit in einem verstärkten, virenbeladenen Szenarium unter Beweis stellen können, bieten sie mit Sicherheit auch eine wirksame Filtrierung unter Praxisbedingungen."

Die XLERATOR-Händetrockner mit HEPA-Filtersystem sorgen für ein hygienischeres Händetrocknen und Umfeld, als dies in Toiletteneinrichtungen mit Papierhandtücher der Fall ist. Die berührungslose Händehygienelösung beseitigt die zahlreichen unnötigen Berührungspunkte, die bei Verwendung von Papierhandtüchern zum Händetrocknen gegeben sind, wie beispielsweise die Handhabung bei Herstellung, Versand, Lagerung, Auffüllung und schließlich nach deren Gebrauch bei der Beseitigung des erregerbelasteten Abfalls. Durch Senkung der Berührungspunkte wird das Risiko der Erregerübertragung ebenfalls reduziert.

"Hygiene ist heute mehr denn je ein globales Anliegen", führte Gagnon weiter aus. "Gestützt auf unsere jüngsten Ergebnisse können wir jetzt sagen, dass man in puncto öffentliche Gesundheit mit XLERATOR in guten Händen ist."

