LUXEMBURG (dpa-AFX) - Knapp fünf Jahre nach dem Abgasskandal erwartet der Europäische Gerichtshof für Donnerstag ein wichtiges Gutachten zu Schummelsoftware bei Diesel-Autos. Es geht um die Frage, wann eine nach EU-Recht verbotene Abschalteinrichtung vorliegt und in welchen Fällen eine Verwendung ausnahmsweise zulässig sein könnte. Ein Urteil des EuGH wird in einigen Wochen erwartet. (Rechtssache C-693/18)



Anlass des Verfahrens ist ein Fall aus Frankreich. Dort wird gegen einen Hersteller von Dieselfahrzeugen wegen arglistiger Täuschung ermittelt. Eine spezielle Software in Fahrzeugen hatte Abgasmessungen auf dem Prüfstand günstiger ausfallen lassen als im Straßenverkehr. Auf diese Weise schafften die Wagen den Zulassungstest, stießen aber im Normalbetrieb viel größere Mengen an Stickoxiden aus als im Labor.



Die französischen Ermittlungsrichter haben den EuGH um Auslegung der EU-Verordnung zur Typgenehmigung für Fahrzeuge nach den Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 gebeten. Demnach ist die Verwendung von Abschalteinrichtungen grundsätzlich verboten./vsr/DP/fba

