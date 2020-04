Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KRANKENHÄUSER - Die Coronakrise macht vielen Krankenhäusern finanziell zu schaffen - wenn auch anders als befürchtet: Für einen möglichen Ansturm von Erkrankten wurden ab Mitte März massiv Kapazitäten freigeräumt und Operationen verschoben: Jetzt stehen mindestens 150.000 Betten leer - rund 30 bis 40 Prozent der Kapazitäten, rechnet die Deutsche Krankenhausgesellschaft vor. Zwar hat die Bundesregierung milliardenschwere Ausgleichszahlungen beschlossen. Aber die helfen nicht allen Häusern gleichermaßen. (Handelsblatt S. 16)

KINDER - Die Interessen von Kindern werden in der Corona-Krise nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zu wenig beachtet. "Wir können nicht in einem Atemzug den Kindern die Schaukel verwehren und gleichzeitig darüber nachdenken, wie wir schnellstmöglich wieder Bundesliga-Spiele stattfinden lassen", sagt sie im Interview. Kleinkinder seien mit die größten Leidtragenden der Krise. Deshalb habe sie sich für eine schrittweise Öffnung der Kitas eingesetzt. (SZ S. 2)

STEUERHILFEN - Der Druck auf Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wächst, krisengebeutelte Firmen schnell und unbürokratisch stärker zu entlasten als bisher geplant. Ökonomen schlagen großzügigere Verlustverrechnungen als Krisenbekämpfungsmittel vor. Doch noch zögert die große Koalition. (Handelsblatt S. 10)

ÖSTERREICH - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz geht davon aus, dass die Grenze zwischen Österreich und Deutschland bald wieder geöffnet wird. "Aus unserer Sicht ist es möglich, in absehbarer Zeit die Grenze zu Deutschland, aber auch zu anderen Nachbarländern, wo die Entwicklung ähnlich gut ist, zu öffnen", erklärte Kurz. "Wenn die Situation in Deutschland und Österreich gleich ist, dann ist es relativ egal, ob sich jemand innerhalb von Deutschland bewegt oder nach Österreich wieder zurück. Das ist eigentlich sehr naheliegend", so Kurz. (Bild)

BOUFFIER/CORONA - Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Krise dringt Hessens Regierungschef Volker Bouffier auf weitere Beschlüsse. "Es gibt genügend Gesprächsstoff und ich hoffe auf einige Entscheidungen", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende. Hessen werde sich aber nicht am Wettbewerb beteiligen, wer der Schnellste bei den Lockerungen sei. "Wir setzen das um, was wir verantworten können." Eine große Bedeutung für die Länder habe die Frage, ob weitere Hilfsprogramme etwa für Restaurants und Gaststätten aufgelegt würden, betonte Bouffier. Beim Thema Kitaöffnungen sende der Bund "höchst unterschiedliche Signale", kritisierte er. (Funke Mediengruppe)

CORONA - In der Debatte um den Ursprung der Coronavirus-Epidemie in China und Spekulationen über einen möglichen Laborunfall in der Millionenstadt Wuhan mehren sich auch in Deutschland die Rufe nach einer internationalen Untersuchung vor Ort. "Ziel muss nicht nur eine transparente Aufklärung der Ursachen sein, sondern auch die Entwicklung und Durchsetzung von internationalen Hygienestandards, gerade auch für Tiermärkte", sagte der CDU-Außenpolitikexperte Jürgen Hardt. (Augsburger Allgemeine)

