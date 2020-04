FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4ME1 HCOB MZC 20 13/20 0.001 %KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.479 EURUK6A XFRA GB00BYZJ7G42 HARWORTH GROUP PLC LS-,10 0.008 EURPFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.147 EUR3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.028 EURL5E XFRA SE0001852419 LINDAB INTERNATIONAL AB 0.082 EUROSB XFRA US6802771005 OLD SECOND BANCORP INC. 0.009 EURPG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A 0.166 EUR0NR XFRA IE00BJ5FQX74 UNIPHAR PLC EO -,08 0.007 EURALZC XFRA SE0007100581 ASSA-ABLOY AB B SK-,33 0.186 EURWML2 XFRA NO0010576010 WILH.WILHELM.HLDG B NK 20 0.177 EUR1P1 XFRA LU1642887738 PLAY COMMUNIC. EO 0,00012 0.363 EURCFS5 XFRA MX01KO000002 COCA-COLA FEMSA UTS 0.093 EURX9C XFRA CA59124U6051 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.003 EURC5H XFRA IE00BWY4ZF18 CAIRN HOMES (WI) EO -,001 0.028 EURUCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 0.124 EUR