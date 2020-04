Die Corona-Krise und der Lockdown schlagen sich auch in den Büchern den Spezialchemiekonzerns nieder.Muttenz - Die Corona-Krise und der Lockdown schlagen sich auch in den Büchern den Spezialchemiekonzerns Clariant nieder. Dieser ist mit deutlich tieferen Ergebnissen ins Geschäftsjahr 2020 gestartet. Der Konzern weist für die Monate Januar bis März einen um 12 Prozent tieferen Umsatz von 1,02 Milliarden Franken aus, wie am Donnerstag aus einem Communiqué hervorging. Die Hälfte des Rückgangs war...

