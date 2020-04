FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSRALLY SETZT SICH FORT - m Dax dürfte sich die Erholungsrally zum Ende der verkürzten Handelswoche fortsetzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent höher auf 11 275 Punkte. Der Dax nahm mit der Schwelle von 11 000 Punkten tags zuvor eine weitere Hürde. Er steuert nun auf 11 500 Punkte zu und würde damit die Verluste seit Anfang März aufholen. Am 1. Mai ruht der Handel feiertagsbedingt. In dieser Woche nahm die zuvor ins Stocken geratene Erholung vom Corona-Crash mit bisher fast 7,5 Prozent Plus wieder richtig Fahrt auf. Die Anleger setzen bei schrittweiser Normalisierung in der Pandemie-Krise zunehmend auf eine Wirtschaftserholung.USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die jüngsten Ermüdungserscheinungen an der Wall Street sind am Mittwoch schlagartig verflogen: Positive Nachrichten von Gilead Sciences zu einem Wirkstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sorgten für kräftigen Rückenwind. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,21 Prozent auf 24 633,86 Punkte. Damit hat sich der Dow vom Crash-Tief von Mitte März um mehr als ein Drittel erholt - und ist nun in Schlagdistanz zur runden Marke von 25 000 Punkten.ASIEN: - KURSGEWINNE - Auch die Börsen Asiens haben am Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem Feiertag am Vortag um 2,84 Prozent zu. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 1,19 Prozent. In Hongkong und Korea ruhte der Handel feiertagsbedingt. An den Märkten bleiben Hoffnungen über mögliche Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen weiter der entscheidende Treiber.DAX 11107,74 2,89% XDAX 11132,79 3,81% EuroSTOXX 50 2996,08 2,18% Stoxx50 2918,76 0,89% DJIA 24633,86 2,21% S&P 500 2939,51 2,66% NASDAQ 100 8982,76 3,52%°ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 173,08 -0,01% °DEVISEN:Euro/USD 1,0861 -0,11% USD/Yen 106,54 -0,12% Euro/Yen 115,71 -0,25%°ROHÖL:Brent 24,75 +2,21 USD WTI 17,00 +1,94 USD°/jha/