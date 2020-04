SFC Energy AG: Daniel Saxena wird neuer FinanzvorstandDGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Personalie SFC Energy AG: Daniel Saxena wird neuer Finanzvorstand30.04.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SFC Energy AG - Corporate NewsSFC Energy AG: Daniel Saxena wird neuer FinanzvorstandBrunnthal/München, 30. April 2020 - Der Aufsichtsrat der SFC Energy AG ( ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von Brennstoffzellen sowie stationärer und mobiler Hybrid-Stromversorgung, hat Daniel Saxena für die Dauer von vier Jahren zum neuen Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bestellt. Daniel Saxena übernimmt seinen neuen Verantwortungsbereich zum 01. Juli 2020 und folgt auf Gerhard Inninger, der Ende August auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen ausscheidet.Daniel Saxena verfügt über langjährige Erfahrungen in leitenden Funktionen im Bereich Finanzen und in der Unternehmensentwicklung. Zuletzt war er bei einer in Deutschland und der Schweiz ansässigen Private Equity Gesellschaft als Partner im Portfolio- und Investment-Management seit 2010 tätig. Federführend implementierte er Wachstumsstrategien und steigerte deutlich die Profitabilität der Portfoliogesellschaften. Zuvor übernahm Daniel Saxena mehr als zehn Jahre Verantwortung in unterschiedlichen Positionen im M&A- und Corporate-Finance-Bereich für globale Investment-Banken in Europa und den USA. Bereits seit dieser Zeit kennt er die SFC Energy AG und konnte das Unternehmen bei zahlreichen strategischen- und Kapitalmarktprojekten in beratender Funktion unterstützen. Daniel Saxena ist Diplom-Kaufmann und studierte an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel und an der Ecole Supérieure de Commerce, Dijon."Die Bestellung zum Finanzvorstand ist für mich Auszeichnung und Verpflichtung zugleich. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin sowohl von der Strategie, Technologie und dem Team und damit dem langfristigen Potenzial der SFC Energy AG fest überzeugt. Gemeinsam mit dem SFC-Team möchte ich nun einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen weiteren Unternehmensentwicklung leisten", sagt Daniel Saxena."Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Daniel Saxena als Finanzvorstand für SFC gewinnen konnten. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen sowohl im Investment Banking und als auch in der Private Equity Branche ist Herr Saxena ein Perfect Fit. Er kennt SFC sehr genau, verfügt über profunde Kenntnisse und ist in der Branche bestens vernetzt. Durch seine hohe Umsetzungskompetenz sind wir der festen Überzeugung, dass er die hervorragende Arbeit von Gerhard Inninger erfolgreich fortsetzen wird. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Herrn Inninger meinen besonderen Dank auszusprechen", sagt Tim van Delden, Aufsichtsratsvorsitzender der SFC Energy AG.Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 45.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).IR Kontakt: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-378 Email: ir@sfc.com Web: www.sfc.comCROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: crossalliance.de30.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1033029Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033029 30.04.2020