JDC Group AG bestätigt positive Zahlen und Ausblick- Umsatz 2019 wächst um 17,3% auf 111,5 Mio. EUR- EBITDA steigt deutlich auf 4,2 Mio. EUR nach 1,5 Mio. EUR im Vorjahr- Positiver Ausblick 2020 bestätigtDie JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat ihre Finanzzahlen 2019 veröffentlicht und bestätigt damit die am 10. März veröffentlichten vorläufigen Zahlen.Wachstum von Umsatz und Ertrag beschleunigtDer Konzernumsatz steigt 2019 deutlich um 17,3 Prozent auf 111,5 Mio. EUR (2018: Wachstum um 12,5% auf 95,0 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) steigt signifikant auf 4,2 Mio. EUR (2018: 1,5 Mio. EUR). Allerdings beinhaltet die Ergebnisverbesserung rund 1,0 Mio. EUR aus der erstmaligen Anwendung der verpflichtenden neuen Bilanzierungsregeln des IFRS 16. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbessert sich ebenfalls signifikant auf -0,1 Mio. EUR (2018: -1,6 Mio. EUR).Im zukunftsträchtigen Plattform-Geschäft (Segment Advisortech) steigt der Umsatz noch deutlicher um 20,0% auf 92,3 Mio. EUR (Vorjahr: 76,9 Mio. EUR). Das Segment Advisory kann ebenfalls deutlich zulegen und zeigt ein Umsatzwachstum von 13,7% auf 29,9 Mio. EUR (Vorjahr: 26,3 Mio. EUR).Ausbau der technischen PlattformDie JDC Group setzt konsequent auf den weiteren Auf- und Ausbau und die weitere Auslastung ihrer technischen Finanz- und Versicherungsplattform. Im Berichtsjahr konnten weitere wichtige Großkunden für JDC-Outsourcing-Dienstleistungen gewonnen werden: Beispielsweise der Versicherungsmakler der BMW AG sowie die RheinLand Versicherung. Zudem kamen die ersten langjährigen Vereinbarungen mit Banken als Großkunden hinzu: Nach der Sparda Bank Baden-Württemberg im ersten Halbjahr konnten mit der comdirect Bank eine der führenden Direktbanken Deutschlands und mit der Volkswagen Bank eine der größten Auto-Banken im zweiten Halbjahr als Kunden gewonnen werden. 2020 kamen der Makler von Boehringer Ingelheim und der Direktkunden-Generalagent der Nürnberger Versicherung als Kunden hinzu.Damit steigt die Auslastung der JDC-Plattform stetig an. So ist der Versicherungsbestand (die Summe aller Beiträge aller neuen Verträge für ein Jahr) auf der JDC Plattform im Berichtszeitraum 2019 um über 100 Mio. EUR auf rund 700 Mio. EUR gestiegen und steigt stetig weiter."Die Kosten des Betriebs unserer Plattform sind 2019 hingegen kaum gestiegen. Damit lösen wir unsere Zusage aus dem letzten Jahr ein, dass wir nun verstärkt in Effizienz und Automatisierung investieren", freut sich JDC CFO Ralph Konrad über die guten Ergebnisse. "Hier werden wir auch in Zukunft weitere Effekte sehen. Zudem konnten wir vor dem Jahreswechsel unsere Anleihe zügig umplatzieren. Damit haben wir die Finanzierung des Unternehmens für die nächsten 5 Jahre sicher und uns ein Liquiditätspolster geschaffen. Das gibt uns finanzielle Stabilität in der Corona Krise.""Trotz Corona- und sich abzeichnender Wirtschaftskrise blicken wir positiv auf die Entwicklung des Jahres 2020", ergänzt JDC CEO Dr. Sebastian Grabmaier: "Als Digitalisierungsplattform sind wir weder von Lieferketten noch von Drittanbietern abhängig. Im Gegenteil: Die weiter entwickelte Flexibilität und Modularität unserer Technik-Plattform öffnet uns die Möglichkeit, die verschiedensten Partnerschaften und Vertriebsmodelle in der Finanz- und Versicherungsindustrie in kurzer Zeit und mit schnell einsetzbaren Schnittstellen anzubinden. Damit werden wir auch in Zukunft für Banken, Versicherungen, Großmakler und alle anderen Marktteilnehmer, die in irgendeiner Weise Versicherungen vertreiben oder verwalten, einer der ersten Ansprechpartner für die Digitalisierung sein."2020 erwartet das Unternehmen auf der Basis bereits abgeschlossener Kooperationen weiter einen Umsatzzuwachs auf 125 Mio. EUR bis 132 Mio. EUR sowie eine weitere Steigerung des EBITDA. Sollten die Auswirkungen der Corona Krise zu einer schwerwiegenden Rezession führen, kann dies selbstverständlich Auswirkungen auch auf die Geschäftsentwicklung der JDC Group AG haben.Die wesentlichen Finanzkennzahlen 2019 entwickelten sich wie folgt:2019 2018 Delta Delta [TEUR] [TEUR] abs. % Umsatzerlöse 111.471 95.029 16.442 17,3 davon Advisortech 92.285 76.921 10.340 20,0 davon Advisory 29.910 26.317 3.593 13,7 EBITDA 4.166 1.508 2.658 >100 EBITDA-Marge [%] 3,7 1,6 EBIT -145 -1.602 1.457 90,9 EBIT-Marge [%] -0,1 -1,7Der vollständige Geschäftsbericht 2019 findet sich unter www.jdcgroup.de im Bereich Investor Relations.Über die JDC Group AGDie JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" helfen Vermittlern, Beratern, Banken und anderen Finanzintermediären, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater. 