Für digitale Nomaden ist die Welt ein Dorf - aber eigentlich will man doch weg von den Dorftrotteln, oder? ?Überall heißt nirgendwo. Wenn ein Mensch seine ganze Zeit auf Auslandsreisen verbringt, hat er am Ende viele Bekannte, aber keine Freunde.? Schrieb Seneca. Und als digitaler Nomade lernt man - ob man will oder nicht - viele Leute kennen. Was nicht immer schön und manchmal auch gefährlich sein kann. Macht euch nichts vor: Es gibt blöde, dumme und nervige Menschen, wo auch immer. Und das sind ...

