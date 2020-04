Telemedizinische Dienste boomen in Zeiten der Corona-Krise. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen an Vertreter wie Teladoc Health. Die Amerikaner haben nun Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorgelegt, die unter den Schätzungen liegen. Dem gegenüber steht ein starker Ausblick. Wie reagiert die Aktie darauf?Im ersten Quartal 2020 steigerte Teladoc Health den Umsatz um 40,6 Prozent auf 180,8 Millionen Dollar, was den Analystenerwartungen entsprach. Mit einem Minus von 0,40 Dollar je Aktie schrieb ...

