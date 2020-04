Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong und Südkorea findet wegen dem Feiertag "Buddhas Geburtstag" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Schweden findet wegen der Walpurgisnachtnur ein verkürzter Handel bis 13:00 Uhr statt.

FREITAG: An vielen Börsen findet wegen dem Tag der Arbeit kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Federal Reserve ist zu aggressiven Schritten bereit, um eine Erholung der US-Wirtschaft nach den tiefen Einschnitten durch die Pandemie zu unterstützen. Die Zentralbank "ist entschlossen, ihr gesamtes Instrumentarium einzusetzen, um der US-Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu helfen", erklärten die Währungshüter mit Fed-Chef Jerome Powell an der Spitze. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Gesundheitskrise laste schwer auf der Wirtschaft, und es gebe "beträchtliche Risiken" für den mittelfristigen Ausblick, erklärte Powell bei seiner Pressekonferenz. Im März hatte die Fed wegen der Pandemie ihre Geldpolitik massiv gelockert. Sie senkte bei zwei außerregulären Sitzungen ihren Tagesgeldzielsatz um 150 Basispunkte. Zudem erklärte sich die Fed bereit, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen, soweit dies für das ordnungsgemäße Funktionieren von Finanzmärkten und Geldpolitik erforderlich sei. Zum anderen legte die Fed mehrere Kreditprogramme auf, mit denen vor allem Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen. Seit Mitte März hat die Fed fast 2 Billionen Dollar an Staats- und Hypothekenpapieren gekauft, mehr als bei ihren Kaufprogramme zwischen 2008 und 2014. "Die Fed wird noch mehr tun müssen", sagte Powell. Derzeit jedoch sei die Geldpolitik angemessen. Die Fed warte nun, wie sich die Wirtschaft weiter entwickele. Die Fed sei bereit, alle ihre Instrumente zu nutzen, "aggressiv und proaktiv", hob Powell hervor.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MTU (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen für das erste Quartal 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20 ggVj Zahl 1Q19 Umsatz 1.240 +10% 18 1.131 EBIT bereinigt 176 -6% 18 188 Ergebnis nach Steuern bereinigt 114 -15% 18 134 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,36 -9% 18 2,59 Free Cash Flow 94 -33% 18 141

Weitere Termine:

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q

07:05 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q

07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q

07:15 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q

07:25 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q

08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Zwischenbericht 1Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Zwischenbericht 1Q

08:00 CH/Glencore plc, Produktionbericht 1Q

10:00 DE/Audi AG, ausführliches Ergebnis 1Q

10:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, HV

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, ausführliches Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Beiersdorf 0,70 Euro Munich Re 9,80 Euro ING Groep 0,45 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -4,2% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch März PROGNOSE: -14,3% gg Vm/-14,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/ -0,6% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj - DE 08:00 Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: -15,0% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +95.000 gg Vm zuvor: +1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,0% - IT 11:00 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj 12:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -5,0% gg Vq/-5,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vq/+0,1% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vj 09:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -4,4% gg Vq/-2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,8% gg Vj - EU 11:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -3,8% gg Vq/-3,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,7% zuvor: 7,3% 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 3.500.000 zuvor: 4.427.000 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 39,0 zuvor: 47,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

- HU 11:30 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.262,50 1,23 S&P-500-Indikation 2.967,50 -0,01 Nasdaq-100-Indikation 9.131,00 0,04 Nikkei-225 20.341,07 2,88 Schanghai-Composite 2.857,19 1,23 +/- Ticks Bund -Future 173,07 -2 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.107,74 2,89 DAX-Future 11.126,00 3,79 XDAX 11.132,79 3,81 MDAX 23.406,05 2,58 TecDAX 2.879,70 0,89 EuroStoxx50 2.996,08 2,18 Stoxx50 2.918,76 0,89 Dow-Jones 24.633,86 2,21 S&P-500-Index 2.939,51 2,66 Nasdaq-Comp. 8.914,71 3,57 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,09% +39

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Donnerstag. "Die fallende Volatilität führt zu höherer Risikobereitschaft und zieht so weitere Marktteilnehmer in die Aktien", sagt ein Händler. US-Präsident Donald Trump rechnet mit einer vollständigen Rückkehr zur Normalität nach der Krise. Gestützt wird die Stimmung außerdem von den Hoffnungen in die Wirksamkeit des Gilead-Produkts Remdesivir im Kampf gegen die Pandemie und von Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, die US-Notenbank müsse die Rezession voraussichtlich mit weiteren Maßnahmen bekämpfen. Abgerundet werden dürfte die Erholung von Fonds-Käufen zum Monats-Ultimo. Im Blick steht nun vor allem das Gespräch von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, wobei weitere Lockerungen erst kommende Woche erwartet werden. Schwache Wachstumszahlen aus der Eurozone gelten als eingepreist, genauso wie ein schwacher Einkaufsmanager-Index aus Chicago und schwache Quartalsberichte.

