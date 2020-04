Mit einem Umsatz von über 13 Millionen Euro war Wirecard am Mittwoch die mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Nach den Kursverlusten am Dienstag von rund 20 Prozent sackte die Wirecard-Aktie am gestrigen Morgen weitere 14 Prozent ab und notierte am Mittag bei rund 91,70 Euro noch immer 8,4 Prozent im Minus. Inzwischen mehren sich auch die Analystenstimmen, die sich enttäuscht über den Prüfungsbericht äußern. So sei es besorgniserregend, dass KMPG explizit Untersuchungshemmnisse beklagt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...