LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL Group hat im ersten Quartal wegen schwacher Werbeeinnahmen infolge der Corona-Pandemie weniger umgesetzt. Der Erlös sei im ersten Quartal um etwas mehr als drei Prozent auf 1,47 Milliarden Euro gesunken, teilte die im MDax notierte Bertelsmann-Tochter am Donnerstag in Luxemburg mit. Experten hatten mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Wegen der hohen Unsicherheit durch die Corona-Krise sei es derzeit weiter nicht möglich einen Ausblick auf das Geschäft im laufenden Jahr abzugeben. RTL hatte Anfang April die Prognose zurückgenommen. Um das Geld in der Krise im Haus zu halten, strich der Konzern zudem die Dividende./zb/mis

