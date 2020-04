Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)--Wegen der Pandemie waren im März große Teile des deutschen Einzelhandels geschlossen, was zu starken Umsatzeingebußen geführt hat. Gleichzeitig sorgte die starke Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs zu erhöhten Umsätzen in anderen Bereichen, etwa in Supermärkten und Apotheken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die gesamten Umsätze nach Abzug der Inflation um 5,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist der stärkste Umsatzrückgang gegenüber einem Vormonat seit dem Januar 2007.

Ökonomen hatten allerdings einen noch stärkeren Rückgang um 15,0 Prozent prognostiziert. Für Februar wurde der monatliche Anstieg um 0,8 Prozent bestätigt.

Auf Jahressicht lagen die Umsätze im März preisbereinigt um 2,8 Prozent niedriger. Seit dem 18. März waren alle Ladengeschäfte des Einzelhandels geschlossen, die nicht zur Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind. Seit einigen Tagen dürfen die Geschäfte stufenweise wieder öffen.

Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig recht großen Revisionen.

Im Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren zeigte sich im März eine deutlich erhöhte Nachfrage: Die Branche setzte real 8,9 Prozent mehr um als im Vorjahresmonat. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten um 10,3 Prozent höher. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln setzte dagegen 2,8 Prozent weniger um.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln fielen die Umsätze im März im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 10,1 Prozent, nachdem sie im Februar noch um 5,6 Prozent gestiegen waren. Dies ist der stärkste Umsatzrückgang im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994.

Den größten seit 1994 gemessenen Umsatzeinbruch in einer Branche des Einzelhandels verzeichnete der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren mit real 52,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einen ebenfalls starken Umsatzrückgang mit 30,5 Prozent zeigte der sonstige Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser).

Das größte Umsatzplus mit real 13,4 Prozent erzielte der Internet- und Versandhandel, wobei in diesem Bereich Veränderungsraten dieser Größenordnung nicht ungewöhnlich und somit nicht ausschließlich auf einen Sondereinfluss der Corona-Pandemie zurückzuführen sein dürften, wie die Statistiker erklärten.

