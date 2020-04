Mit der Hoffnung von Anlegern auf einen Wirkstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 haben Europas Börsen am Mittwoch die Erholung fortgesetzt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 konnte um 2,2% vorrücken, der CAC 40 erzielte ein Plus von ebenfalls 2,2%, der Dax konnte gar um 2,9% stärker schliessen und für den FTSE 100 gab es einen Anstieg von 2,6%. Grund für die allgemein optimistische Stimmung war der Umstand, dass die US-Firma Gilead Sciences mit dem Wirkstoff Remdesivir zur potenziellen Behandlung von Covid-19 einen Zwischenerfolg gelandet hat.In Europa waren in der allgemeinen Erholung vor allem die zuletzt schwer gebeutelten Sektoren Reise und Freizeit, Automobilbau und Banken gefragt, die drei Indices stiegen um jeweils rund 5,0%. Schwach waren hingegen ...

