FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen stieg der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future geringfügig um 0,03 Prozent auf 173,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,51 Prozent.



Die Kursbewegungen nach Entscheidungen der US-Zentralbank hielten sich in Grenzen. Die Fed hatte am Vorabend den Leitzins unverändert belassen. Darüber hinaus wiesen die Währungshüter auf enorme mittelfristige Risiken für die US-Wirtschaft wegen der Folgen der Corona-Krise hin.



Im Tagesverlauf bleibt die Geldpolitik im Fokus am Devisenmarkt. Am frühen Nachmittag werden Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. Einige Analysten halten es für denkbar, dass die Währungshüter die Wertpapierkäufe zur Stützung der Wirtschaft ausweiten könnten.



Ein unerwartet starker Einbruch der französischen Wirtschaftsleistung im ersten Quartal sorgte am Morgen kaum für Impulse. Darüber hinaus war der Umsatz im deutschen Einzelhandel im März nicht so stark wie befürchtet eingebrochen. Im weiteren Handelsverlauf werden noch zahlreiche weitere Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, die für Impulse im Handel am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten./jkr/bgf/jha/

