Die gestrigen Zahlen der DWS Group wurden am Markt gefeiert. Die Aktie schloss 15 Prozent höher als am Vortag. Obwohl das verwaltete Vermögen zurückging, konnte nämlich die Prognose beim Gewinn übertroffen werden. Zudem will der Vorstand an der Dividende festhalten. Die Rendite liegt bei satten 5,5 Prozent. Auch Experten sind positiv gestimmt.Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Tom Mills hob in einer am Mittwoch ...

