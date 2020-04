Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann stellt sich trotz der Turbulenzen der vergangenen Monate hinter Firmenchef Markus Braun. "Eine Personaldebatte wäre im Moment in keinster Weise zum Wohl des Unternehmens", sagte Eichelmann in einem Interview mit dem "Handelsblatt" am Donnerstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...