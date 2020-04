LONDON (dpa-AFX) - Der britische Tabakkonzern BAT zeigt sich angesichts der Corona-Pandemie etwas pessimistischer für das laufende Quartal. So gehe das Unternehmen nun von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 3 bis 5 Prozent aus, teilte BAT am Donnerstag in London mit. Aktuell sehe BAT nur begrenzte Auswirkungen der Lungenkrankheit Covid-19 auf die Nachfrage. Jedoch erwartet der Tabakkonzern dann ein schwächeres zweites Quartal. Das Geschäft von BAT bezeichnete der Konzern als "widerstandsfähig"./nas/jha/

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken