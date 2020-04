Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts011/30.04.2020/08:55) - Wie verletzlich unsere Wirtschaft ist, zeigte sich jetzt, nach den wenigen Wochen der Quarantäne. Geschäfte waren geschlossen, Veranstaltungen sind bis auf weiteres abgesagt und Tausende Firmen zittern um ihre Existenz. Hotels und Restaurants stehen still. Der Online-Bereich boomt, aber die analoge Wirtschaft steht nahezu still. Sogar bisher gutverdienende Zahnärzte und Anwälte bangen um ihre Zukunft. Was ist jetzt zu tun? Wie kann ich als KMU, EPU, Freiberufler und Unternehmer meine Einkünfte wieder in Schwung bringen? "Ich sage - Fuck Corona. Scheiß drauf, was die anderen denken. Anders als die anderen und Umdenken ist die Devise. Radikal umdenken und sich neu erfinden und im Marketing kreativ und entschlossen agieren", so die Forderung von Querdenker und Werbetherapeut Alois Gmeiner, der seine Kunden auch in der Corona-Krise berät und zu kontinuierlicher und nachhaltiger Überlebens-Kommunikation rät. "Wer jetzt am Ende des Shutdown nichts tut, nicht auf Teufel komm raus kommuniziert oder Hardcore-Marketing betreibt, der wird nach der Krise zu den Corona-Opfern zählen und sich nicht erholen. 'Survival of the Fittest' heißt es jetzt. Der Werbetherapeut hilft mit LOW-BUDGET-WERBUNG bei der Wiederauferstehung: https://www.werbetherapeut.com/angebote/krisen-pr Skype-Kreativ-Coachings und kontinuierliche Kommunikation als Vorbereitung auf das Ende der Krise für Hotels und Unternehmen Vor allem Hotels und Gastronomen rät Gmeiner schon vor dem Ende des Lockdowns massiv zu kommunizieren und seine Stammgäste zu aktivieren. Vor allem Hotels, aber auch neue Gäste aus dem Inland müssen auf sich aufmerksam machen. Denn die klassischen Auslandstouristen werden heuer sicher nicht alle wiederkommen. "Gerade arbeite ich mit Hochdruck an Kommunikationskonzepten, Presseaussendungen und Content für Social Media für meine kreativen Klienten. Die anderen sind noch in der Kopf-in-den-Sand-Phase und warten ab. Ein Apartmentvermieter bietet Notfallapartments an, ein Schweizer Anbieter bietet für lokale Gastronomie einen Gratis-Werbeauftritt bei Angeboten für Takeaway an und ein Anbieter von Software für Gebäudedokumentation sieht gerade jetzt die Chance auf Digitalisierungsschub in der Bau- und Immobilienbranche - und ich stimme ihm zu. Umdenken fällt leichter, wenn Feuer am Dach ist", so Gmeiner, der in seinen Kreativ-Coachings über Skype und Telefon neuen Wind und neue Ideen für Marketing-Kommunikation in Unternehmen bringt und seine Auftraggeber durch kontinuierlichen PR- und Marketing-Content findbarer auf Google und für die eigenen Kunden und Gäste macht. "Survival of the Fittest" heißt es jetzt für alle Unternehmen. Nur wer sich anpasst oder radikal umdenkt, wird nach der Krise auch wieder Umsatz machen. Kostenloser PR-, Kommunikations- und Werbe-Check: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Gratis Know-how auf der Homepage des Werbetherapeuten: https://www. Werbetherapeut.com/gratis-download Kontakt und Fragen zu Kreativ-Coachings, Marketing-Sparring und Werbetherapie: E-Mail an werbetherapeut@chello.at oder Tel.: +43 1 33 20 234 (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200430011

